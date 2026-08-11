Какова текущая цена KiloEx?

KiloEx торгуется по цене ₽0.2213986601531936000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.02%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH KiloEx составляет ₽12.3310598805498720000, тогда как ATL — ₽0.192212794872370272000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка KILO?

Рыночная капитализация составляет ₽46873141.6148123744000, что ставит актив на 3344-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие KiloEx на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле KILO.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 211700000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится KiloEx?

KiloEx входит в классификацию Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Binance Wallet IDO, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность KILO?

Работа в сети -- позволяет KILO использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.