Текущая цена Full Moon сегодня составляет 0,0110375 USD. Следите за обновлениями цены FM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FM прямо сейчас на MEXC.

Цена Full Moon (FM)

Текущая цена 1 FM в USD:

$0,0110375
$0,0110375
-0,80%1D
График цены Full Moon (FM) в реальном времени
Информация о ценах Full Moon (FM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01050473
$ 0,01050473
Мин 24Ч
$ 0,01119553
$ 0,01119553
Макс 24Ч

$ 0,01050473
$ 0,01050473

$ 0,01119553
$ 0,01119553

$ 0,04230323
$ 0,04230323

$ 0,00630962
$ 0,00630962

+0,50%

-0,82%

-9,96%

-9,96%

Текущая цена Full Moon (FM) составляет $0,0110375. За последние 24 часа FM торговался в диапазоне от $ 0,01050473 до $ 0,01119553, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FM за все время составляет $ 0,04230323, а минимальная – $ 0,00630962.

Что касается краткосрочной динамики, FM изменился на +0,50% за последний час, на -0,82% за 24 часа и на -9,96% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Full Moon (FM)

$ 3,53M
$ 3,53M

$ 220,00M
$ 220,00M

321,22M
321,22M

20 000 000 000,0
20 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Full Moon составляет $ 3,53M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FM составляет 321,22M, а общее предложение – 20000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 220,00M.

История цен Full Moon (FM) в USD

За сегодня изменение цены Full Moon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Full Moon на USD составило $ -0,0042541858.
За последние 60 дней изменение цены Full Moon на USD составило $ -0,0047585841.
За последние 90 дней изменение цены Full Moon на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,82%
30 дней$ -0,0042541858-38,54%
60 дней$ -0,0047585841-43,11%
90 дней$ 0--

Что такое Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Full Moon (USD)

Сколько будет стоить Full Moon (FM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Full Moon (FM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Full Moon.

Токеномика Full Moon (FM)

Понимание токеномики Full Moon (FM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Full Moon (FM)

Сколько стоит Full Moon (FM) на сегодня?
Актуальная цена FM в USD – 0,0110375 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FM в USD?
Текущая цена FM в USD составляет $ 0,0110375. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Full Moon?
Рыночная капитализация FM составляет $ 3,53M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FM?
Циркулирующее предложение FM составляет 321,22M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FM?
FM достиг максимальной цены (ATH) в 0,04230323 USD.
Какова была минимальная цена FM за все время (ATL)?
FM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00630962 USD.
Каков объем торгов FM?
Объем торгов за последние 24 часа для FM составляет -- USD.
Вырастет ли FM в цене в этом году?
FM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FM для более подробного анализа.
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.