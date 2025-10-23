Что такое Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM. We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn't just trading, this is our financial mission to the moon. Unleash User's Trading Potential As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through. Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power. Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights. Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment. Chart a Course to Passive Income Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income. Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Источник Full Moon (FM) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Full Moon (USD)

Сколько будет стоить Full Moon (FM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Full Moon (FM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Full Moon.

Проверьте прогноз цены Full Moon!

FM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Full Moon (FM)

Понимание токеномики Full Moon (FM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Full Moon (FM) Сколько стоит Full Moon (FM) на сегодня? Актуальная цена FM в USD – 0,0110375 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FM в USD? $ 0,0110375 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Full Moon? Рыночная капитализация FM составляет $ 3,53M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FM? Циркулирующее предложение FM составляет 321,22M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FM? FM достиг максимальной цены (ATH) в 0,04230323 USD . Какова была минимальная цена FM за все время (ATL)? FM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00630962 USD . Каков объем торгов FM? Объем торгов за последние 24 часа для FM составляет -- USD . Вырастет ли FM в цене в этом году? FM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Full Moon (FM)