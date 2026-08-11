Какова текущая цена Kodiak Finance?

Kodiak Finance (KDK) торгуется по цене ₽8.2474929068490112000, что отражает изменение цены на уровне -1.09% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Kodiak Finance в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem, KDK часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется KDK?

За последние 24 часа объем торгов KDK составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Kodiak Finance в обращении?

Сегодня в обращении находится 14750000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг KDK?

В настоящее время Kodiak Finance занимает рейтинг №2399 с рыночной капитализацией ₽121716214.1994816864000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Kodiak Finance за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.09%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Kodiak Finance соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem KDK демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.