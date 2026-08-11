Какова текущая цена IDEX?

IDEX торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -5.18%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна IDEX сегодня?

Волатильность цены IDEX за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для IDEX?

Цена токена колебалась между ₽ (минимум) и ₽ (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для IDEX?

За последние 24 часа объем торгов IDEX составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽70.1647156167134576000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для IDEX?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как IDEX сравнивается с другими токенами категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Index,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA?

В рамках категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Index,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA IDEX демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.