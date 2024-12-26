Цена Contango (TANGO)
Текущая цена Contango (TANGO) сегодня составляет 0.065257 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.91M USD. Цена TANGO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Contango:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 47.51K USD
- Изменение цены Contango в течение дня составляет -5.82%
- Оборотное предложение составляет 105.93M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене TANGO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах TANGO.
За сегодня изменение цены Contango на USD составило $ -0.00403956611569693.
За последние 30 дней изменение цены Contango на USD составило $ +0.0155101206.
За последние 60 дней изменение цены Contango на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Contango на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00403956611569693
|-5.82%
|30 дней
|$ +0.0155101206
|+23.77%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Contango: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.47%
-5.82%
-19.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 TANGO к AUD
A$0.10375863
|1 TANGO к GBP
￡0.05155303
|1 TANGO к EUR
€0.06199415
|1 TANGO к USD
$0.065257
|1 TANGO к MYR
RM0.29235136
|1 TANGO к TRY
₺2.29639383
|1 TANGO к JPY
¥10.27014666
|1 TANGO к RUB
₽6.50220748
|1 TANGO к INR
₹5.57033752
|1 TANGO к IDR
Rp1,052.53211071
|1 TANGO к PHP
₱3.82797562
|1 TANGO к EGP
￡E.3.3215813
|1 TANGO к BRL
R$0.41372938
|1 TANGO к CAD
C$0.09331751
|1 TANGO к BDT
৳7.7851601
|1 TANGO к NGN
₦100.86056663
|1 TANGO к UAH
₴2.73165802
|1 TANGO к VES
Bs3.328107
|1 TANGO к PKR
Rs18.13687801
|1 TANGO к KZT
₸33.75940381
|1 TANGO к THB
฿2.22461113
|1 TANGO к TWD
NT$2.1339039
|1 TANGO к CHF
Fr0.05742616
|1 TANGO к HKD
HK$0.50769946
|1 TANGO к MAD
.د.م0.65648542