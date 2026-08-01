Сколько стоит ALT в данный момент?

ALT в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 44.91%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ALT сегодня?

ALT продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Perpetuals,Launchpad,Meme,HyperEVM Ecosystem.

Насколько популярен ALT сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ALT.

Чем отличается ALT от других криптоактивов?

Являясь частью категории Perpetuals,Launchpad,Meme,HyperEVM Ecosystem и созданным на сети --, ALT предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ALT находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 937500000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена ALT за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.76233163236796720000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.