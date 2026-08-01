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Текущая цена ALT сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ALT составляет 420 586 USD. Отслеживайте обновления цен ALT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ALT сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ALT составляет 420 586 USD. Отслеживайте обновления цен ALT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена ALT (ALT)

Не в листинге

Текущая цена 1 ALT в USD:

$0,00044047
$0,00044047$0,00044047
+44,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ALT (ALT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:03:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ALT

Текущая цена ALT (ALT) сегодня составляет $ 0 с изменением 44,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALT на USD составляет $ 0 за ALT.

На данный момент ALT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 420 586, при оборотном предложении 937,50M ALT. В течение последних 24 часов, ALT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0101893, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALT изменился на -1,48% за последний час и на +473,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26,97K.

Рыночная информация ALT (ALT)

$ 420,59K
$ 420,59K$ 420,59K

$ 26,97K
$ 26,97K$ 26,97K

$ 420,59K
$ 420,59K$ 420,59K

937,50M
937,50M 937,50M

937 500 000,0
937 500 000,0 937 500 000,0

Текущая рыночная капитализация ALT составляет $ 420,59K, при 24-часовом объеме торгов $ 26,97K. Циркулируещее обращение ALT составляет 937,50M, а общее предложение – 937500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 420,59K.

История цен ALT в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0101893
$ 0,0101893$ 0,0101893

$ 0
$ 0$ 0

-1,48%

+44,91%

+473,95%

+473,95%

История цен ALT (ALT) в USD

За сегодня изменение цены ALT на USD составило $ +0,00013904.
За последние 30 дней изменение цены ALT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ALT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ALT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00013904+44,91%
30 дней$ 0+373,19%
60 дней$ 0+115,42%
90 дней$ 0--

Прогноз цены ALT

Прогноз цены ALT (ALT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ALT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ALT (ALT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ALT потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ALT достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ALT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ALT».

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Источник ALT (ALT)

Официальный веб-сайт

Категория :

PerpetualsHyperEVM EcosystemLaunchpad

О ALT

Сколько стоит ALT в данный момент?

ALT в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 44.91%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ALT сегодня?

ALT продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Perpetuals,Launchpad,Meme,HyperEVM Ecosystem.

Насколько популярен ALT сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ALT.

Чем отличается ALT от других криптоактивов?

Являясь частью категории Perpetuals,Launchpad,Meme,HyperEVM Ecosystem и созданным на сети --, ALT предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ALT находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 937500000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена ALT за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.76233163236796720000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:03:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ALT (ALT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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