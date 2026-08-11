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Текущая цена Pear Protocol сегодня составляет 0,01459503 USD. Рыночная капитализация PEAR составляет 7 059 460 USD. Отслеживайте обновления цен PEAR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Pear Protocol сегодня составляет 0,01459503 USD. Рыночная капитализация PEAR составляет 7 059 460 USD. Отслеживайте обновления цен PEAR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Pear Protocol (PEAR)

Не в листинге

Текущая цена 1 PEAR в USD:

$0,01452402
$0,01452402$0,01452402
+0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pear Protocol (PEAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:31:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Pear Protocol

Текущая цена Pear Protocol (PEAR) сегодня составляет $ 0,01459503 с изменением 2,79% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PEAR на USD составляет $ 0,01459503 за PEAR.

На данный момент Pear Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 059 460, при оборотном предложении 483,77M PEAR. В течение последних 24 часов, PEAR торговался в диапазоне от $ 0,01417831 (минимум) до $ 0,01478389 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,092685, тогда как исторический минимум составил $ 0,00497174.

В краткосрочной перспективе PEAR изменился на -0,06% за последний час и на -10,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,18K.

Рыночная информация Pear Protocol (PEAR)

$ 7,06M
$ 7,06M$ 7,06M

$ 8,18K
$ 8,18K$ 8,18K

$ 12,44M
$ 12,44M$ 12,44M

483,77M
483,77M 483,77M

852 219 528,0
852 219 528,0 852 219 528,0

Текущая рыночная капитализация Pear Protocol составляет $ 7,06M, при 24-часовом объеме торгов $ 8,18K. Циркулируещее обращение PEAR составляет 483,77M, а общее предложение – 852219528.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,44M.

История цен Pear Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01417831
$ 0,01417831$ 0,01417831
Мин 24Ч
$ 0,01478389
$ 0,01478389$ 0,01478389
Макс 24Ч

$ 0,01417831
$ 0,01417831$ 0,01417831

$ 0,01478389
$ 0,01478389$ 0,01478389

$ 0,092685
$ 0,092685$ 0,092685

$ 0,00497174
$ 0,00497174$ 0,00497174

-0,06%

+2,79%

-10,70%

-10,70%

История цен Pear Protocol (PEAR) в USD

За сегодня изменение цены Pear Protocol на USD составило $ +0,00039609.
За последние 30 дней изменение цены Pear Protocol на USD составило $ -0,0025214081.
За последние 60 дней изменение цены Pear Protocol на USD составило $ -0,0051304464.
За последние 90 дней изменение цены Pear Protocol на USD составило $ -0,000000001599960073.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00039609+2,79%
30 дней$ -0,0025214081-17,27%
60 дней$ -0,0051304464-35,15%
90 дней$ -0,000000001599960073-0,00%

Прогноз цены Pear Protocol

Прогноз цены Pear Protocol (PEAR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PEAR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Pear Protocol (PEAR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Pear Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Pear Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PEAR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Pear Protocol».

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Источник Pear Protocol (PEAR)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

О Pear Protocol

О чем идет речь в протоколе Pear?

Протокол Pear — это платформа для парных торгов. Он позволяет пользователям совершать «парные сделки» с длинной и короткой позицией с использованием кредитного плеча, на блокчейне и одним кликом. Например, если вы считаете, что Solana покажет лучшие результаты по сравнению с Cardano, вы можете открыть длинную позицию по паре SOL/ADA на Pear, без труда построить график, легко отслеживать и управлять рисками, а затем поделиться своей позицией с сообществом. Для всех позиций требуется только обеспечение в виде стейблкоинов (USDC), а на некоторых парах доступно кредитное плечо до 60x.

Какова текущая цена Pear Protocol?

Pear Protocol (PEAR) торгуется по цене ₽1.091954603786271120000, что отражает изменение цены на уровне 2.78% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Pear Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется PEAR?

За последние 24 часа объем торгов PEAR составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Pear Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 483769275.2706364 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг PEAR?

В настоящее время Pear Protocol занимает рейтинг №1353 с рыночной капитализацией ₽528166769.5951998400000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Pear Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 2.78%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Pear Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem PEAR демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:31:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pear Protocol (PEAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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