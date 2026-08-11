О чем идет речь в протоколе Pear?

Протокол Pear — это платформа для парных торгов. Он позволяет пользователям совершать «парные сделки» с длинной и короткой позицией с использованием кредитного плеча, на блокчейне и одним кликом. Например, если вы считаете, что Solana покажет лучшие результаты по сравнению с Cardano, вы можете открыть длинную позицию по паре SOL/ADA на Pear, без труда построить график, легко отслеживать и управлять рисками, а затем поделиться своей позицией с сообществом. Для всех позиций требуется только обеспечение в виде стейблкоинов (USDC), а на некоторых парах доступно кредитное плечо до 60x.

Какова текущая цена Pear Protocol?

Pear Protocol (PEAR) торгуется по цене ₽1.091954603786271120000, что отражает изменение цены на уровне 2.78% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Pear Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется PEAR?

За последние 24 часа объем торгов PEAR составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Pear Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 483769275.2706364 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг PEAR?

В настоящее время Pear Protocol занимает рейтинг №1353 с рыночной капитализацией ₽528166769.5951998400000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Pear Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 2.78%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Pear Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem PEAR демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.