Сегодняшняя цена Strike

Текущая цена Strike (STRIKE) сегодня составляет $ 0.399248 с изменением 3.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STRIKE на USD составляет $ 0.399248 за STRIKE.

На данный момент Strike занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7,186,327, при оборотном предложении 18.00M STRIKE. В течение последних 24 часов, STRIKE торговался в диапазоне от $ 0.394451 (минимум) до $ 0.42274 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.17, тогда как исторический минимум составил $ 0.063691.

В краткосрочной перспективе STRIKE изменился на +0.82% за последний час и на -7.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11.06K.

Рыночная информация Strike (STRIKE)

Рыночная капитализация $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M Объем (24Ч) $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Оборотное предложение 18.00M 18.00M 18.00M Общее предложение 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Strike составляет $ 7.19M, при 24-часовом объеме торгов $ 11.06K. Циркулируещее обращение STRIKE составляет 18.00M, а общее предложение – 25000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.98M.