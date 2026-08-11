Цена Strike (STRIKE)
Текущая цена Strike (STRIKE) сегодня составляет $ 0.399248 с изменением 3.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STRIKE на USD составляет $ 0.399248 за STRIKE.
На данный момент Strike занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7,186,327, при оборотном предложении 18.00M STRIKE. В течение последних 24 часов, STRIKE торговался в диапазоне от $ 0.394451 (минимум) до $ 0.42274 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.17, тогда как исторический минимум составил $ 0.063691.
В краткосрочной перспективе STRIKE изменился на +0.82% за последний час и на -7.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11.06K.
Текущая рыночная капитализация Strike составляет $ 7.19M, при 24-часовом объеме торгов $ 11.06K. Циркулируещее обращение STRIKE составляет 18.00M, а общее предложение – 25000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.98M.
+0.82%
-3.69%
-7.68%
-7.68%
За сегодня изменение цены Strike на USD составило $ -0.015329038533798633.
За последние 30 дней изменение цены Strike на USD составило $ -0.0112883379.
За последние 60 дней изменение цены Strike на USD составило $ -0.2527876241.
За последние 90 дней изменение цены Strike на USD составило $ +0.00000023609338996.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.015329038533798633
|-3.69%
|30 дней
|$ -0.0112883379
|-2.82%
|60 дней
|$ -0.2527876241
|-63.31%
|90 дней
|$ +0.00000023609338996
|+0.00%
В 2040 году цена Strike потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена Strike?
По состоянию на ₽29.8710876257939712000, цена Strike за последние 24 часа изменилась на -3.69%.
Как влияет предложение токенов на оценку STRIKE?
Предложение играет важную роль: при текущем обращении 18000000.0 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.
Какова рыночная капитализация Strike?
Его рыночная капитализация составляет ₽537669327.1465583088000, что соответствует #1339 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.
Какова торговая активность за последние 24 часа?
STRIKE зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.
Каков диапазон цен за последние 24 часа?
Цена колебалась от ₽29.5121838683776944000 до ₽31.628720952711456000, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.
Как Strike вписывается в категорию Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Perpetuals,Cardano Ecosystem?
Как токен категории Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Perpetuals,Cardano Ecosystem, STRIKE конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.
Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?
Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.
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