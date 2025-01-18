Цена Derive (DRV)
Текущая цена Derive (DRV) сегодня составляет 0.175081 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 97.00M USD. Цена DRV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Derive:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.36M USD
- Изменение цены Derive в течение дня составляет -4.55%
- Оборотное предложение составляет 553.82M USD
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За сегодня изменение цены Derive на USD составило $ -0.0083488422622987.
За последние 30 дней изменение цены Derive на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Derive на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Derive на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0083488422622987
|-4.55%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Derive: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.01%
-4.55%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
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|1 DRV к GBP
￡0.14356642
|1 DRV к EUR
€0.16982857
|1 DRV к USD
$0.175081
|1 DRV к MYR
RM0.7878645
|1 DRV к TRY
₺6.20311983
|1 DRV к JPY
¥27.35990787
|1 DRV к RUB
₽17.94405169
|1 DRV к INR
₹15.15851298
|1 DRV к IDR
Rp2,870.17986864
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₱10.25099255
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￡E.8.8240824
|1 DRV к BRL
R$1.0679941
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C$0.25211664
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৳21.2723415
|1 DRV к NGN
₦272.71141803
|1 DRV к UAH
₴7.37266091
|1 DRV к VES
Bs9.454374
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Rs48.80908118
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₸92.92949318
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฿6.02103559
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NT$5.75841409
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Fr0.15932371
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