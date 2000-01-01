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Топ токенов категории Binance Wallet IDO по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Binance Wallet IDO. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.42668
-0.30%
-5.13%
-3.45%
$ 181.41M
$ 386.78K
2
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04608
+0.99%
+3.29%
-6.11%
$ 101.42M
$ 2.94M
3
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01344
+0.07%
+0.52%
-2.25%
$ 97.35M
$ 4.21M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0038406
+0.14%
-7.50%
-9.57%
$ 88.16M
$ 82.15M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.026158
-0.04%
-2.68%
-3.20%
$ 65.52M
$ 2.63M
6
River
River
RIVER
$ 2.8632
+0.46%
+9.85%
+15.11%
$ 56.81M
$ 74.25K
7
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2172
-1.96%
+2.89%
+40.11%
$ 44.98M
$ 1.13M
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07302
-0.18%
-4.01%
+19.07%
$ 37.80M
$ 3.49M
9
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1298
+0.31%
+5.15%
-10.31%
$ 33.62M
$ 472.93K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45774
+0.62%
-4.97%
+4.48%
$ 30.88M
$ 131.81K
11
Irys
Irys
IRYS
$ 0.01541
-0.26%
-3.38%
+7.23%
$ 30.86M
$ 4.30M
12
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10307
-0.57%
-0.41%
-5.08%
$ 28.86M
$ 1.31M
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07544
-0.48%
+0.37%
-4.45%
$ 24.83M
$ 2.46M
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06417
+0.38%
-1.19%
+9.13%
$ 21.67M
$ 954.42K
15
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09426
+0.34%
-2.90%
+6.66%
$ 18.07M
$ 1.20M
16
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0961
+0.31%
+0.63%
+15.11%
$ 17.86M
$ 156.91K
17
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01658
-0.30%
-1.43%
+1.29%
$ 17.28M
$ 3.88M
18
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.02444
-2.55%
-29.43%
+105.98%
$ 16.79M
$ 28.57M
19
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02475
-0.44%
-7.96%
+3.30%
$ 13.34M
$ 4.80M
20
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.036547
+0.60%
+1.29%
-16.31%
$ 10.74M
$ 1.72M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.07771
+0.12%
+1.49%
+16.80%
$ 9.46M
$ 1.34M
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.04004
+1.54%
-5.23%
-4.55%
$ 9.07M
$ 1.96M
23
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02006
-0.45%
-6.11%
+12.47%
$ 7.90M
$ 5.19M
24
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.05372
+1.46%
+54.93%
+31.66%
$ 6.97M
$ 44.47M
25
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02317
+1.70%
-14.62%
-0.60%
$ 5.80M
$ 10.34M
26
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005276
+0.95%
-5.34%
+13.00%
$ 5.17M
$ 19.91M
27
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02334
+0.09%
-2.76%
+4.78%
$ 4.56M
$ 2.21M
28
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1635
-0.12%
-1.09%
+1.43%
$ 3.11M
$ 350.31K
29
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005497
-0.44%
-0.47%
-6.74%
$ 2.18M
$ 13.39M
30
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01945
-0.97%
+0.73%
-7.39%
$ 2.17M
$ 2.30M
31
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005506
0.00%
-0.56%
+0.04%
$ 2.12M
$ 10.37M
32
Allo
Allo
RWA
$ 0.001156
+0.35%
+0.09%
+1.14%
$ 2.08M
$ 46.58M
33
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.01013
+0.70%
-3.15%
-0.30%
$ 1.56M
$ 5.39M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0.005882
+0.07%
-0.20%
-2.39%
$ 785.54K
$ 9.90M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01391
+0.07%
-0.07%
-5.76%
$ 778.96K
$ 4.28M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00295923
+0.09%
0.00%
+1.70%
$ 626.40K
$ 840.96
37
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001193
+0.17%
-0.83%
-4.32%
$ 296.01K
$ 43.66M
38
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00029882
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 224.21K
$ 8.83
39
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00055454
+0.02%
-0.00%
-0.71%
$ 114.26K
$ 488.65
40
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.057E-5
0.00%
+4.20%
-14.48%
$ 95.11K
--
41
Boom
Boom
BOOM
$ 5.741E-5
0.00%
+6.80%
-35.78%
$ 57.41K
--
42
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00091592
+0.03%
-0.10%
+6.74%
$ 46.33K
$ 72.57
43
SGC
SGC
SGC
$ 3.82E-6
0.00%
-5.80%
+7.30%
$ 25.22K
--
44
Reddio
Reddio
RDO
$ 9.81E-6
+0.10%
-2.60%
+5.60%
$ 18.64K
--
45
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.0001581
+0.09%
+0.18%
-7.39%
$ 17.71K
$ 241.21
46
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.884E-5
+1.52%
+2.10%
+13.26%
$ 16.13K
--
47
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
+0.01%
$ 13.33K
$ 1.08
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.0214
+1.57%
-3.56%
+8.08%
--
$ 3.66M
49
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37561
+0.32%
+2.33%
+15.29%
--
$ 157.26K
50
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05675
+0.02%
-1.05%
+24.90%
--
$ 2.35M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Binance Wallet IDO и почему они так популярны?
Токены категории Binance Wallet IDO представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 58 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.00B.
Какой токен из категории Binance Wallet IDO демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Binance Wallet IDO, отслеживаемых на MEXC, GUA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 54.93% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Binance Wallet IDO находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 58 токенов категории Binance Wallet IDO, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Binance Wallet IDO относятся VELVET, ZAMA, SENT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Binance Wallet IDO?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Binance Wallet IDO составляет примерно $1.00B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Binance Wallet IDO, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.