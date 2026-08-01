Сегодняшняя цена Bombie

Текущая цена Bombie (BOMB) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOMB на USD составляет $ 0 за BOMB.

На данный момент Bombie занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 95 113, при оборотном предложении 9,00B BOMB. В течение последних 24 часов, BOMB торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0043492, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOMB изменился на -- за последний час и на -14,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bombie (BOMB)

Рыночная капитализация $ 95,11K$ 95,11K $ 95,11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 105,68K$ 105,68K $ 105,68K Оборотное предложение 9,00B 9,00B 9,00B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bombie составляет $ 95,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOMB составляет 9,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 105,68K.