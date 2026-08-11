Сегодняшняя цена Privasea AI

Текущая цена Privasea AI (PRAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRAI на USD составляет $ 0 за PRAI.

На данный момент Privasea AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 114,066, при оборотном предложении 206.04M PRAI. В течение последних 24 часов, PRAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.096207, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PRAI изменился на -0.02% за последний час и на -1.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 108.85.

Рыночная информация Privasea AI (PRAI)

Рыночная капитализация $ 114.07K$ 114.07K $ 114.07K Объем (24Ч) $ 108.85$ 108.85 $ 108.85 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 553.62K$ 553.62K $ 553.62K Оборотное предложение 206.04M 206.04M 206.04M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Privasea AI составляет $ 114.07K, при 24-часовом объеме торгов $ 108.85. Циркулируещее обращение PRAI составляет 206.04M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 553.62K.