Сегодняшняя цена JojoWorld

Текущая цена JojoWorld (JOJO) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JOJO на USD составляет $ 0 за JOJO.

На данный момент JojoWorld занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 672,01, при оборотном предложении 112,00M JOJO. В течение последних 24 часов, JOJO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,82444, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе JOJO изменился на -0,20% за последний час и на -1,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 229,75.

Рыночная информация JojoWorld (JOJO)

Рыночная капитализация $ 17,67K$ 17,67K $ 17,67K Объем (24Ч) $ 229,75$ 229,75 $ 229,75 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 126,23K$ 126,23K $ 126,23K Оборотное предложение 112,00M 112,00M 112,00M Общее предложение 800 000 000,0 800 000 000,0 800 000 000,0

Текущая рыночная капитализация JojoWorld составляет $ 17,67K, при 24-часовом объеме торгов $ 229,75. Циркулируещее обращение JOJO составляет 112,00M, а общее предложение – 800000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 126,23K.