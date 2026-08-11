Какова текущая цена Lombard BTC?

Lombard BTC торгуется по цене ₽4780310.5774002656000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.48%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Lombard BTC составляет ₽9417261.9683005248000, тогда как ATL — ₽584069.717812925344000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BTC.B?

Рыночная капитализация составляет ₽9544799343.6219796064000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Lombard BTC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BTC.B.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1996.70983108 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Lombard BTC?

Lombard BTC входит в классификацию Tokenized BTC,Avalanche Ecosystem,Bridged-Tokens,MegaETH Ecosystem,Stable Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BTC.B?

Работа в сети -- позволяет BTC.B использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.