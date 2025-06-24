Цена Re Protocol reUSD (REUSD)
Текущая цена Re Protocol reUSD (REUSD) сегодня составляет 1,006 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9,71K USD. Цена REUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Re Protocol reUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Re Protocol reUSD в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 9,65K USD
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За сегодня изменение цены Re Protocol reUSD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Re Protocol reUSD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Re Protocol reUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Re Protocol reUSD на USD составило $ 0.
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Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.
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|1 REUSD к TRY
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Rp16 491,80064
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