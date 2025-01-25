Цена Avant Staked USD (SAVUSD)
Текущая цена Avant Staked USD (SAVUSD) сегодня составляет 0.995558 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.18M USD. Цена SAVUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Avant Staked USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.50 USD
- Изменение цены Avant Staked USD в течение дня составляет -0.10%
- Оборотное предложение составляет 1.18M USD
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За сегодня изменение цены Avant Staked USD на USD составило $ -0.0010232039407005.
За последние 30 дней изменение цены Avant Staked USD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Avant Staked USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Avant Staked USD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0010232039407005
|-0.10%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Avant Staked USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
-0.10%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.
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A$1.57298164
|1 SAVUSD к GBP
￡0.7964464
|1 SAVUSD к EUR
€0.9457801
|1 SAVUSD к USD
$0.995558
|1 SAVUSD к MYR
RM4.35058846
|1 SAVUSD к TRY
₺35.48168712
|1 SAVUSD к JPY
¥155.33691474
|1 SAVUSD к RUB
₽97.27597218
|1 SAVUSD к INR
₹85.79718844
|1 SAVUSD к IDR
Rp16,057.38484874
|1 SAVUSD к PHP
₱57.9912535
|1 SAVUSD к EGP
￡E.50.0267895
|1 SAVUSD к BRL
R$5.88374778
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C$1.42364794
|1 SAVUSD к BDT
৳121.44812042
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₦1,550.71100754
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₴41.73379136
|1 SAVUSD к VES
Bs55.751248
|1 SAVUSD к PKR
Rs277.23303626
|1 SAVUSD к KZT
₸515.82846654
|1 SAVUSD к THB
฿33.41092648
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NT$32.59456892
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Fr0.8960022
|1 SAVUSD к HKD
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