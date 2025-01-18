Цена Avant USD (AVUSD)
Текущая цена Avant USD (AVUSD) сегодня составляет 0.99926 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.88M USD. Цена AVUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Avant USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.06K USD
- Изменение цены Avant USD в течение дня составляет -0.13%
- Оборотное предложение составляет 6.89M USD
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За сегодня изменение цены Avant USD на USD составило $ -0.0013252261466919.
За последние 30 дней изменение цены Avant USD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Avant USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Avant USD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0013252261466919
|-0.13%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Avant USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.25%
-0.13%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.
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|1 AVUSD к AUD
A$1.6088086
|1 AVUSD к GBP
￡0.8193932
|1 AVUSD к EUR
€0.9692822
|1 AVUSD к USD
$0.99926
|1 AVUSD к MYR
RM4.49667
|1 AVUSD к TRY
₺35.4037818
|1 AVUSD к JPY
¥156.1543602
|1 AVUSD к RUB
₽102.4141574
|1 AVUSD к INR
₹86.5159308
|1 AVUSD к IDR
Rp16,381.3088544
|1 AVUSD к PHP
₱58.506673
|1 AVUSD к EGP
￡E.50.362704
|1 AVUSD к BRL
R$6.095486
|1 AVUSD к CAD
C$1.4389344
|1 AVUSD к BDT
৳121.41009
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₦1,556.4773538
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₴42.0788386
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Bs53.96004
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Rs278.5737028
|1 AVUSD к KZT
₸530.3872228
|1 AVUSD к THB
฿34.3645514
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NT$32.8656614
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Fr0.9093266
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