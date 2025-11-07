Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) (USD)

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) este $3,433.33. În ultimele 24 de ore, tokenul WABASWETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,373.02 și un maxim de $ 3,601.98, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WABASWETH este $ 7,104.16, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,209.01.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WABASWETH s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -3.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Base WETH este $ 743.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WABASWETH este 216.60, cu o ofertă totală de 216.6048409151033. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 743.68K.