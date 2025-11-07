Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,452.88 $ 3,452.88 $ 3,452.88 Minim 24 h $ 3,664.32 $ 3,664.32 $ 3,664.32 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,452.88$ 3,452.88 $ 3,452.88 Maxim 24 h $ 3,664.32$ 3,664.32 $ 3,664.32 Maxim dintotdeauna $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 Cel mai mic preț $ 3,267.22$ 3,267.22 $ 3,267.22 Modificare de preț (1 oră) +0.42% Modificare de preț (1 zi) -3.96% Modificare de preț (7 zile) -12.19% Modificare de preț (7 zile) -12.19%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) este $3,489.95. În ultimele 24 de ore, tokenul WAARBWETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,452.88 și un maxim de $ 3,664.32, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAARBWETH este $ 5,197.67, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,267.22.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAARBWETH s-a modificat cu +0.42% în decursul ultimei ore, cu -3.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Capitalizare de piață $ 303.17K$ 303.17K $ 303.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 303.17K$ 303.17K $ 303.17K Ofertă află în circulație 87.25 87.25 87.25 Ofertă totală 87.25079461729868 87.25079461729868 87.25079461729868

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Arbitrum WETH este $ 303.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAARBWETH este 87.25, cu o ofertă totală de 87.25079461729868. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 303.17K.