Informații privind prețul pentru Pockemy (PKM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.07% Modificare de preț (1 zi) -0.49% Modificare de preț (7 zile) -6.43% Modificare de preț (7 zile) -6.43%

Prețul în timp real pentru Pockemy (PKM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PKM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PKM este $ 0.03301221, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PKM s-a modificat cu +1.07% în decursul ultimei ore, cu -0.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pockemy (PKM)

Capitalizare de piață $ 727.47K$ 727.47K $ 727.47K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 727.47K$ 727.47K $ 727.47K Ofertă află în circulație 999.92M 999.92M 999.92M Ofertă totală 999,923,701.743814 999,923,701.743814 999,923,701.743814

Capitalizarea de piață actuală pentru Pockemy este $ 727.47K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PKM este 999.92M, cu o ofertă totală de 999923701.743814. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 727.47K.