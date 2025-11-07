Informații privind prețul pentru MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 237.14 $ 237.14 $ 237.14 Minim 24 h $ 255.71 $ 255.71 $ 255.71 Maxim 24 h Minim 24 h $ 237.14$ 237.14 $ 237.14 Maxim 24 h $ 255.71$ 255.71 $ 255.71 Maxim dintotdeauna $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Cel mai mic preț $ 237.14$ 237.14 $ 237.14 Modificare de preț (1 oră) +1.18% Modificare de preț (1 zi) -4.10% Modificare de preț (7 zile) -9.25% Modificare de preț (7 zile) -9.25%

Prețul în timp real pentru MicroStrategy xStock (MSTRX) este $240.24. În ultimele 24 de ore, tokenul MSTRX a fost tranzacționat între un minim de $ 237.14 și un maxim de $ 255.71, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSTRX este $ 462.34, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 237.14.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSTRX s-a modificat cu +1.18% în decursul ultimei ore, cu -4.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MicroStrategy xStock (MSTRX)

Capitalizare de piață $ 8.48M$ 8.48M $ 8.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Ofertă află în circulație 35.28K 35.28K 35.28K Ofertă totală 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

Capitalizarea de piață actuală pentru MicroStrategy xStock este $ 8.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSTRX este 35.28K, cu o ofertă totală de 60099.50722083. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.44M.