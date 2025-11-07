Informații privind prețul pentru Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 3,235.01 Maxim 24 h $ 3,465.23 Maxim dintotdeauna $ 4,925.56 Cel mai mic preț $ 976.13 Modificare de preț (1 oră) +1.53% Modificare de preț (1 zi) -3.07% Modificare de preț (7 zile) -12.03%

Prețul în timp real pentru Metronome Synth ETH (MSETH) este $3,313.79. În ultimele 24 de ore, tokenul MSETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,235.01 și un maxim de $ 3,465.23, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSETH este $ 4,925.56, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 976.13.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSETH s-a modificat cu +1.53% în decursul ultimei ore, cu -3.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metronome Synth ETH (MSETH)

Capitalizare de piață $ 32.96M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.96M Ofertă află în circulație 9.95K Ofertă totală 9,945.694747437781

Capitalizarea de piață actuală pentru Metronome Synth ETH este $ 32.96M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSETH este 9.95K, cu o ofertă totală de 9945.694747437781. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.96M.