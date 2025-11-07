Informații privind prețul pentru Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0001026 Maxim 24 h $ 0.0001307 Maxim dintotdeauna $ 0.00062833 Cel mai mic preț $ 0.0000446 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -19.44% Modificare de preț (7 zile) -16.14%

Prețul în timp real pentru Jack Potts by Virtuals (JACK) este $0.00010491. În ultimele 24 de ore, tokenul JACK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0001026 și un maxim de $ 0.0001307, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JACK este $ 0.00062833, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000446.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JACK s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -19.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jack Potts by Virtuals (JACK)

Capitalizare de piață $ 60.50K$ 60.50K $ 60.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 104.91K$ 104.91K $ 104.91K Ofertă află în circulație 576.65M 576.65M 576.65M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Jack Potts by Virtuals este $ 60.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JACK este 576.65M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 104.91K.