BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Jack Potts by Virtuals astăzi este 0.00010491 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JACK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JACK pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Jack Potts by Virtuals astăzi este 0.00010491 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JACK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JACK pe MEXC acum.

Mai multe despre JACK

Informații de preț pentru JACK

Ce este JACK

Carte albă pentru JACK

Pagina oficială pentru JACK

Tokenomie pentru JACK

Prognoza prețurilor pentru JACK

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Jack Potts by Virtuals

Preț Jack Potts by Virtuals (JACK)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 JACK în USD:

$0.00010491
$0.00010491$0.00010491
-19.40%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:29:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0001026
$ 0.0001026$ 0.0001026
Minim 24 h
$ 0.0001307
$ 0.0001307$ 0.0001307
Maxim 24 h

$ 0.0001026
$ 0.0001026$ 0.0001026

$ 0.0001307
$ 0.0001307$ 0.0001307

$ 0.00062833
$ 0.00062833$ 0.00062833

$ 0.0000446
$ 0.0000446$ 0.0000446

+0.61%

-19.44%

-16.14%

-16.14%

Prețul în timp real pentru Jack Potts by Virtuals (JACK) este $0.00010491. În ultimele 24 de ore, tokenul JACK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0001026 și un maxim de $ 0.0001307, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JACK este $ 0.00062833, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000446.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JACK s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -19.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Jack Potts by Virtuals (JACK)

$ 60.50K
$ 60.50K$ 60.50K

--
----

$ 104.91K
$ 104.91K$ 104.91K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Jack Potts by Virtuals este $ 60.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JACK este 576.65M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 104.91K.

Istoric de preț pentru Jack Potts by Virtuals (JACK) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Jack Potts by Virtuals la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Jack Potts by Virtuals la USD a fost $ +0.0000046394.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Jack Potts by Virtuals la USD a fost $ -0.0000397353.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Jack Potts by Virtuals la USD a fost $ -0.00027763881078161407.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-19.44%
30 de zile$ +0.0000046394+4.42%
60 de zile$ -0.0000397353-37.87%
90 de zile$ -0.00027763881078161407-72.57%

Ce este Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Jack Potts by Virtuals (JACK)

Carte albă
Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Jack Potts by Virtuals (USD)

Ce valoare va avea Jack Potts by Virtuals (JACK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Jack Potts by Virtuals (JACK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Jack Potts by Virtuals.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Jack Potts by Virtuals!

JACK în monede locale

Tokenomie pentru Jack Potts by Virtuals (JACK)

Înțelegerea tokenomică a Jack Potts by Virtuals (JACK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru JACK!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Jack Potts by Virtuals (JACK)

Cât valorează Jack Potts by Virtuals (JACK) astăzi?
Prețul pe viu pentru JACK în USD este 0.00010491 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru JACK în USD?
Prețul actual pentru JACK la USD este $ 0.00010491. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Jack Potts by Virtuals?
Capitalizarea de piață pentru JACK este $ 60.50K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru JACK?
Ofertă aflată în circulație pentru JACK este 576.65M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JACK?
JACK a obținut un preț ATH de 0.00062833 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JACK?
JACK a avut un preț ATL de 0.0000446 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru JACK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JACK este -- USD.
Va crește JACK în acest an?
JACK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JACK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:29:09 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Jack Potts by Virtuals (JACK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,822.13
$101,822.13$101,822.13

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,340.11
$3,340.11$3,340.11

+1.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.33
$157.33$157.33

+0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.59
$1,484.59$1,484.59

+0.25%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,822.13
$101,822.13$101,822.13

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,340.11
$3,340.11$3,340.11

+1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2245
$2.2245$2.2245

-0.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.33
$157.33$157.33

+0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0057
$1.0057$1.0057

-1.02%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.92
$30.92$30.92

+106.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1290
$0.1290$0.1290

+158.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004364
$0.0004364$0.0004364

+190.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015099
$0.015099$0.015099

+1,409.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.855
$4.855$4.855

+385.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1290
$0.1290$0.1290

+158.00%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000007309
$0.00000000007309$0.00000000007309

+117.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.3255
$1.3255$1.3255

+54.48%