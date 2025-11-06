Informacje o cenie Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,443.03 $ 3,443.03 $ 3,443.03 Minimum 24h $ 3,664.32 $ 3,664.32 $ 3,664.32 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,443.03$ 3,443.03 $ 3,443.03 Maksimum 24h $ 3,664.32$ 3,664.32 $ 3,664.32 Historyczne maksimum $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 Najniższa cena $ 3,267.22$ 3,267.22 $ 3,267.22 Zmiana ceny (1H) -0.52% Zmiana ceny (1D) +3.00% Zmiana ceny (7D) -13.12% Zmiana ceny (7D) -13.12%

Aktualna cena Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) wynosi $3,611.42. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAARBWETH wahał się między $ 3,443.03 a $ 3,664.32, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAARBWETH w historii to $ 5,197.67, a najniższy to $ 3,267.22.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAARBWETH zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o +3.00% w ciągu 24 godzin i o -13.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 318.89K$ 318.89K $ 318.89K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 318.89K$ 318.89K $ 318.89K Podaż w obiegu 88.30 88.30 88.30 Całkowita podaż 88.29972963828904 88.29972963828904 88.29972963828904

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Arbitrum WETH wynosi $ 318.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAARBWETH w obiegu wynosi 88.30, przy całkowitej podaży 88.29972963828904. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 318.89K.