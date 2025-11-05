BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Unit Plasma prijs vandaag is 0.312393 USD. Volg realtime UXPL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UXPL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Unit Plasma prijs vandaag is 0.312393 USD. Volg realtime UXPL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UXPL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over UXPL

UXPL Prijsinformatie

Wat is UXPL

UXPL tokenomie

UXPL Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Unit Plasma logo

Unit Plasma Prijs (UXPL)

Niet genoteerd

1 UXPL naar USD live prijs:

$0.31208
$0.31208$0.31208
+21.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Unit Plasma (UXPL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:01:59 (UTC+8)

Unit Plasma (UXPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.228128
$ 0.228128$ 0.228128
24u laag
$ 0.31208
$ 0.31208$ 0.31208
24u hoog

$ 0.228128
$ 0.228128$ 0.228128

$ 0.31208
$ 0.31208$ 0.31208

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 0.228128
$ 0.228128$ 0.228128

+5.94%

+21.88%

-13.35%

-13.35%

Unit Plasma (UXPL) real-time prijs is $0.312393. De afgelopen 24 uur werd er UXPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.228128 en een hoogtepunt van $ 0.31208, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UXPL hoogste prijs aller tijden is $ 1.57, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.228128 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UXPL met +5.94% veranderd in het afgelopen uur, +21.88% in de afgelopen 24 uur en -13.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unit Plasma (UXPL) Marktinformatie

$ 112.37M
$ 112.37M$ 112.37M

--
----

$ 3.12B
$ 3.12B$ 3.12B

360.06M
360.06M 360.06M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unit Plasma is $ 112.37M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UXPL is 360.06M, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.12B.

Unit Plasma (UXPL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Unit Plasma naar USD $ +0.056091.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Unit Plasma naar USD $ -0.2043575977.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Unit Plasma naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Unit Plasma naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.056091+21.88%
30 dagen$ -0.2043575977-65.41%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Unit Plasma (UXPL)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Unit Plasma Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Unit Plasma (UXPL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Unit Plasma (UXPL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Unit Plasma te bekijken.

Bekijk nu de Unit Plasma prijsvoorspelling !

UXPL naar lokale valuta's

Unit Plasma (UXPL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Unit Plasma (UXPL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UXPL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Unit Plasma (UXPL)

Hoeveel is Unit Plasma (UXPL) vandaag waard?
De live UXPL prijs in USD is 0.312393 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UXPL naar USD prijs?
De huidige prijs van UXPL naar USD is $ 0.312393. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Unit Plasma?
De marktkapitalisatie van UXPL is $ 112.37M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UXPL?
De circulerende voorraad van UXPL is 360.06M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UXPL?
UXPL bereikte een ATH-prijs van 1.57 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UXPL?
UXPL zag een ATL-prijs van 0.228128 USD.
Wat is het handelsvolume van UXPL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UXPL is -- USD.
Zal UXPL dit jaar hoger gaan?
UXPL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UXPL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:01:59 (UTC+8)

Unit Plasma (UXPL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,993.00
$102,993.00$102,993.00

-0.18%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,367.70
$3,367.70$3,367.70

-3.97%

Solana logo

Solana

SOL

$159.53
$159.53$159.53

-1.20%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0624
$1.0624$1.0624

+42.12%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,993.00
$102,993.00$102,993.00

-0.18%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,367.70
$3,367.70$3,367.70

-3.97%

Solana logo

Solana

SOL

$159.53
$159.53$159.53

-1.20%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2736
$2.2736$2.2736

-0.37%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16583
$0.16583$0.16583

+1.15%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03873
$0.03873$0.03873

+54.92%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01264
$0.01264$0.01264

+68.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00610
$0.00610$0.00610

-6.15%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2263
$0.2263$0.2263

+352.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05854
$0.05854$0.05854

+281.61%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046906
$0.0000000046906$0.0000000046906

+234.99%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2152
$0.2152$0.2152

+228.54%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009020
$0.000009020$0.000009020

+136.31%