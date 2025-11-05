Unit Plasma (UXPL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.228128 $ 0.228128 $ 0.228128 24u laag $ 0.31208 $ 0.31208 $ 0.31208 24u hoog 24u laag $ 0.228128$ 0.228128 $ 0.228128 24u hoog $ 0.31208$ 0.31208 $ 0.31208 Hoogste prijs ooit $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Laagste prijs $ 0.228128$ 0.228128 $ 0.228128 Prijswijziging (1u) +5.94% Prijswijziging (1D) +21.88% Prijswijziging (7D) -13.35% Prijswijziging (7D) -13.35%

Unit Plasma (UXPL) real-time prijs is $0.312393. De afgelopen 24 uur werd er UXPL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.228128 en een hoogtepunt van $ 0.31208, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UXPL hoogste prijs aller tijden is $ 1.57, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.228128 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UXPL met +5.94% veranderd in het afgelopen uur, +21.88% in de afgelopen 24 uur en -13.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unit Plasma (UXPL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 112.37M$ 112.37M $ 112.37M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.12B$ 3.12B $ 3.12B Circulerende voorraad 360.06M 360.06M 360.06M Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unit Plasma is $ 112.37M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UXPL is 360.06M, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.12B.