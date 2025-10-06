Hyperwave HLP (HWHLP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24u laag $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24u hoog 24u laag $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 24u hoog $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Hoogste prijs ooit $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Laagste prijs $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) -0.06% Prijswijziging (7D) +0.28% Prijswijziging (7D) +0.28%

Hyperwave HLP (HWHLP) real-time prijs is $1.031. De afgelopen 24 uur werd er HWHLP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.027 en een hoogtepunt van $ 1.034, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HWHLP hoogste prijs aller tijden is $ 1.045, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.967762 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HWHLP met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -0.06% in de afgelopen 24 uur en +0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M Circulerende voorraad 11.44M 11.44M 11.44M Totale voorraad 11,437,653.904277 11,437,653.904277 11,437,653.904277

De huidige marktkapitalisatie van Hyperwave HLP is $ 11.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HWHLP is 11.44M, met een totale voorraad van 11437653.904277. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.81M.