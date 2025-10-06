De live Hyperwave HLP prijs vandaag is 1.031 USD. Volg realtime HWHLP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HWHLP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Hyperwave HLP prijs vandaag is 1.031 USD. Volg realtime HWHLP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HWHLP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

$1.033
$1.033
0.00%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:40 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.027
$ 1.027
24u laag
$ 1.034
$ 1.034
24u hoog

$ 1.027
$ 1.027

$ 1.034
$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762

+0.02%

-0.06%

+0.28%

+0.28%

Hyperwave HLP (HWHLP) real-time prijs is $1.031. De afgelopen 24 uur werd er HWHLP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.027 en een hoogtepunt van $ 1.034, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HWHLP hoogste prijs aller tijden is $ 1.045, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.967762 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HWHLP met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -0.06% in de afgelopen 24 uur en +0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Marktinformatie

$ 11.81M
$ 11.81M

--
--

$ 11.81M
$ 11.81M

11.44M
11.44M

11,437,653.904277
11,437,653.904277

De huidige marktkapitalisatie van Hyperwave HLP is $ 11.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HWHLP is 11.44M, met een totale voorraad van 11437653.904277. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.81M.

Hyperwave HLP (HWHLP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Hyperwave HLP naar USD $ -0.000654443396289.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hyperwave HLP naar USD $ +0.0091217725.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hyperwave HLP naar USD $ +0.0180991019.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hyperwave HLP naar USD $ +0.0256082301252415.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000654443396289-0.06%
30 dagen$ +0.0091217725+0.88%
60 dagen$ +0.0180991019+1.76%
90 dagen$ +0.0256082301252415+2.55%

Wat is Hyperwave HLP (HWHLP)?

Hyperwave HLP Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hyperwave HLP (HWHLP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hyperwave HLP (HWHLP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hyperwave HLP te bekijken.

Bekijk nu de Hyperwave HLP prijsvoorspelling !

HWHLP naar lokale valuta's

Hyperwave HLP (HWHLP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hyperwave HLP (HWHLP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HWHLP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hyperwave HLP (HWHLP)

Hoeveel is Hyperwave HLP (HWHLP) vandaag waard?
De live HWHLP prijs in USD is 1.031 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HWHLP naar USD prijs?
De huidige prijs van HWHLP naar USD is $ 1.031. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hyperwave HLP?
De marktkapitalisatie van HWHLP is $ 11.81M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HWHLP?
De circulerende voorraad van HWHLP is 11.44M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HWHLP?
HWHLP bereikte een ATH-prijs van 1.045 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HWHLP?
HWHLP zag een ATL-prijs van 0.967762 USD.
Wat is het handelsvolume van HWHLP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HWHLP is -- USD.
Zal HWHLP dit jaar hoger gaan?
HWHLP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HWHLP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.