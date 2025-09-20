Vertical AI (VERTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.187344 $ 0.187344 $ 0.187344 24 timer lav $ 0.216098 $ 0.216098 $ 0.216098 24 timer høy 24 timer lav $ 0.187344$ 0.187344 $ 0.187344 24 timer høy $ 0.216098$ 0.216098 $ 0.216098 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 0.014562$ 0.014562 $ 0.014562 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -12.01% Prisendring (7D) -27.47% Prisendring (7D) -27.47%

Vertical AI (VERTAI) sanntidsprisen er $0.188962. I løpet av de siste 24 timene har VERTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.187344 og et toppnivå på $ 0.216098, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERTAI er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.014562.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERTAI endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -12.01% over 24 timer og -27.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vertical AI (VERTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.89M$ 18.89M $ 18.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.89M$ 18.89M $ 18.89M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vertical AI er $ 18.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERTAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.89M.