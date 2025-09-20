USDT0 (USDT0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999141 $ 0.999141 $ 0.999141 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999141$ 0.999141 $ 0.999141 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Laveste pris $ 0.975737$ 0.975737 $ 0.975737 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -0.04% Prisendring (7D) -0.04%

USDT0 (USDT0) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har USDT0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999141 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDT0 er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.975737.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDT0 endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDT0 (USDT0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.87B$ 2.87B $ 2.87B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.87B$ 2.87B $ 2.87B Opplagsforsyning 2.87B 2.87B 2.87B Total forsyning 2,871,137,449.393928 2,871,137,449.393928 2,871,137,449.393928

Nåværende markedsverdi på USDT0 er $ 2.87B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDT0 er 2.87B, med en total tilgang på 2871137449.393928. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.87B.