Sendor (SENDOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01131587 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -22.21% Prisendring (7D) -25.09%

Sendor (SENDOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SENDOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENDOR er $ 0.01131587, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENDOR endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -22.21% over 24 timer og -25.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sendor (SENDOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 255.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 255.37K Opplagsforsyning 990.07M Total forsyning 990,065,493.0709896

Nåværende markedsverdi på Sendor er $ 255.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENDOR er 990.07M, med en total tilgang på 990065493.0709896. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.37K.