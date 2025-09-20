Dagens Sendor livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SENDOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SENDOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sendor livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SENDOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SENDOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SENDOR

SENDOR Prisinformasjon

SENDOR Offisiell nettside

SENDOR tokenomics

SENDOR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sendor Logo

Sendor Pris (SENDOR)

Ikke oppført

1 SENDOR til USD livepris:

$0.00025604
$0.00025604$0.00025604
-22.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Sendor (SENDOR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:02:45 (UTC+8)

Sendor (SENDOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01131587
$ 0.01131587$ 0.01131587

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-22.21%

-25.09%

-25.09%

Sendor (SENDOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SENDOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SENDOR er $ 0.01131587, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SENDOR endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -22.21% over 24 timer og -25.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sendor (SENDOR) Markedsinformasjon

$ 255.37K
$ 255.37K$ 255.37K

--
----

$ 255.37K
$ 255.37K$ 255.37K

990.07M
990.07M 990.07M

990,065,493.0709896
990,065,493.0709896 990,065,493.0709896

Nåværende markedsverdi på Sendor er $ 255.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SENDOR er 990.07M, med en total tilgang på 990065493.0709896. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.37K.

Sendor (SENDOR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sendor til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sendor til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sendor til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sendor til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-22.21%
30 dager$ 0+204.47%
60 dager$ 0+249.27%
90 dager$ 0--

Hva er Sendor (SENDOR)

The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Sendor (SENDOR) Ressurs

Offisiell nettside

Sendor Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sendor (SENDOR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sendor (SENDOR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sendor.

Sjekk Sendorprisprognosen nå!

SENDOR til lokale valutaer

Sendor (SENDOR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sendor (SENDOR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SENDOR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sendor (SENDOR)

Hvor mye er Sendor (SENDOR) verdt i dag?
Live SENDOR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SENDOR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SENDOR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sendor?
Markedsverdien for SENDOR er $ 255.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SENDOR?
Den sirkulerende forsyningen av SENDOR er 990.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSENDOR ?
SENDOR oppnådde en ATH-pris på 0.01131587 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SENDOR?
SENDOR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SENDOR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SENDOR er -- USD.
Vil SENDOR gå høyere i år?
SENDOR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SENDOR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:02:45 (UTC+8)

Sendor (SENDOR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.