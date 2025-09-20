Poncho (PONCHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04041625 $ 0.04041625 $ 0.04041625 24 timer lav $ 0.04257173 $ 0.04257173 $ 0.04257173 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04041625$ 0.04041625 $ 0.04041625 24 timer høy $ 0.04257173$ 0.04257173 $ 0.04257173 All Time High $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Laveste pris $ 0.02981393$ 0.02981393 $ 0.02981393 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -2.59% Prisendring (7D) -15.93% Prisendring (7D) -15.93%

Poncho (PONCHO) sanntidsprisen er $0.0405386. I løpet av de siste 24 timene har PONCHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04041625 og et toppnivå på $ 0.04257173, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PONCHO er $ 1.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.02981393.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PONCHO endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -15.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poncho (PONCHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 405.37K$ 405.37K $ 405.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 405.37K$ 405.37K $ 405.37K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Poncho er $ 405.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PONCHO er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.37K.