MEOW pris i dag

Sanntids MEOW (MEOW) pris i dag er $ 0.00220197, med en 3.23% endring de siste 24 timene. Nåværende MEOW til USD konverteringssats er $ 0.00220197 per MEOW.

MEOW rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,314,234, med en sirkulerende forsyning på 1.50B MEOW. I løpet av de siste 24 timene MEOW har den blitt handlet mellom $ 0.0022005(laveste) og $ 0.00228754 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.19, mens tidenes laveste notering var $ 0.0018299.

Kortsiktig har MEOW beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -16.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MEOW (MEOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Opplagsforsyning 1.50B 1.50B 1.50B Total forsyning 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0

Nåværende markedsverdi på MEOW er $ 3.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEOW er 1.50B, med en total tilgang på 10101010101.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.26M.