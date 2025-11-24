Flyte AI pris i dag

Sanntids Flyte AI (FLYTE) pris i dag er --, med en 7.48% endring de siste 24 timene. Nåværende FLYTE til USD konverteringssats er -- per FLYTE.

Flyte AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 488,806, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FLYTE. I løpet av de siste 24 timene FLYTE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00254651, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FLYTE beveget seg +1.19% i løpet av den siste timen og -39.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flyte AI (FLYTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 488.81K$ 488.81K $ 488.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 488.81K$ 488.81K $ 488.81K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flyte AI er $ 488.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLYTE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 488.81K.