Dagens DOODiPALS livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DOODI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOODI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DOODiPALS livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DOODI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOODI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DOODI

DOODI Prisinformasjon

DOODI Offisiell nettside

DOODI tokenomics

DOODI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DOODiPALS Logo

DOODiPALS Pris (DOODI)

Ikke oppført

1 DOODI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
DOODiPALS (DOODI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:29:54 (UTC+8)

DOODiPALS (DOODI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00950257
$ 0.00950257$ 0.00950257

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-15.83%

-15.83%

DOODiPALS (DOODI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOODI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOODI er $ 0.00950257, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOODI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -15.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOODiPALS (DOODI) Markedsinformasjon

$ 17.58K
$ 17.58K$ 17.58K

--
----

$ 17.58K
$ 17.58K$ 17.58K

964.26M
964.26M 964.26M

964,264,088.04
964,264,088.04 964,264,088.04

Nåværende markedsverdi på DOODiPALS er $ 17.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOODI er 964.26M, med en total tilgang på 964264088.04. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.58K.

DOODiPALS (DOODI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DOODiPALS til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DOODiPALS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DOODiPALS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DOODiPALS til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0-99.70%
60 dager$ 0-99.40%
90 dager$ 0--

Hva er DOODiPALS (DOODI)

Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DOODiPALS (DOODI) Ressurs

Offisiell nettside

DOODiPALS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DOODiPALS (DOODI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DOODiPALS (DOODI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DOODiPALS.

Sjekk DOODiPALSprisprognosen nå!

DOODI til lokale valutaer

DOODiPALS (DOODI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DOODiPALS (DOODI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOODI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DOODiPALS (DOODI)

Hvor mye er DOODiPALS (DOODI) verdt i dag?
Live DOODI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOODI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOODI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DOODiPALS?
Markedsverdien for DOODI er $ 17.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOODI?
Den sirkulerende forsyningen av DOODI er 964.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOODI ?
DOODI oppnådde en ATH-pris på 0.00950257 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOODI?
DOODI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DOODI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOODI er -- USD.
Vil DOODI gå høyere i år?
DOODI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOODI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:29:54 (UTC+8)

DOODiPALS (DOODI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.