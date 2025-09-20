DOODiPALS (DOODI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00950257$ 0.00950257 $ 0.00950257 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -15.83% Prisendring (7D) -15.83%

DOODiPALS (DOODI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOODI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOODI er $ 0.00950257, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOODI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -15.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOODiPALS (DOODI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Opplagsforsyning 964.26M 964.26M 964.26M Total forsyning 964,264,088.04 964,264,088.04 964,264,088.04

Nåværende markedsverdi på DOODiPALS er $ 17.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOODI er 964.26M, med en total tilgang på 964264088.04. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.58K.