UWON pris i dag

Sanntids UWON (UWON) pris i dag er $ 0.106418, med en 4.70% endring de siste 24 timene. Nåværende UWON til USD konverteringssats er $ 0.106418 per UWON.

UWON rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,063,229, med en sirkulerende forsyning på 10.00M UWON. I løpet av de siste 24 timene UWON har den blitt handlet mellom $ 0.09912(laveste) og $ 0.106322 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.81, mens tidenes laveste notering var $ 0.063119.

Kortsiktig har UWON beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og +11.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 104.73.

UWON (UWON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 timer) $ 104.73$ 104.73 $ 104.73 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UWON er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på $ 104.73. Den sirkulerende forsyningen på UWON er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.