Dante Games pris i dag

Sanntids Dante Games (DANTE) pris i dag er $ 0.01209, med en 3.06% endring de siste 24 timene. Nåværende DANTE til USD konverteringssats er $ 0.01209 per DANTE.

Dante Games rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DANTE. I løpet av de siste 24 timene DANTE har den blitt handlet mellom $ 0.01166(laveste) og $ 0.01224 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DANTE beveget seg -0.33% i løpet av den siste timen og -11.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 79.94K.

Dante Games (DANTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 79.94K$ 79.94K $ 79.94K Fullt utvannet markedsverdi $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede IMMUTABLE

Nåværende markedsverdi på Dante Games er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 79.94K. Den sirkulerende forsyningen på DANTE er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.09M.