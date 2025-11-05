BiržaDEX+
Reāllaika Recall cena šodien ir 0.2392 USD. Seko līdzi reāllaika RECALL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RECALL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RECALL

RECALL Cenas informācija

Kas ir RECALL

RECALL Tehniskais dokuments

RECALL Oficiālā tīmekļa vietne

RECALL Tokenomika

RECALL Cenas prognoze

RECALL Vēsture

RECALL iegādes rokasgrāmata

RECALL uz bezseguma valūtu konvertētājs

RECALL Tūlītējie darījumi

RECALL USDT-M Futures

Recall logotips

Recall kurss(RECALL)

1 RECALL uz USD reāllaika cena:

$0.238
+5.44%1D
USD
Recall (RECALL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:04:55 (UTC+8)

Recall (RECALL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2163
24h zemākā
$ 0.2736
24h augstākā

$ 0.2163
$ 0.2736
$ 0.8448301237691339
$ 0.2196598936442108
+0.71%

+5.44%

-40.41%

-40.41%

Recall (RECALL) reāllaika cena ir $ 0.2392. Pēdējo 24 stundu laikā RECALL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2163 līdz augstākajai $ 0.2736, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RECALL visu laiku augstākā cena ir $ 0.8448301237691339, savukārt zemākā - $ 0.2196598936442108.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RECALL ir mainījies par +0.71% pēdējā stundā, par +5.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -40.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Recall (RECALL) tirgus informācija

No.474

$ 48.10M
$ 181.79K
$ 239.20M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

Pašreizējais Recall tirgus maksimums ir $ 48.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 181.79K. RECALL apjoms apgrozībā ir 201.07M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 239.20M.

Recall (RECALL) cenas vēsture USD

Seko Recall cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.012279+5.44%
30 dienas$ +0.0892+59.46%
60 dienas$ +0.0892+59.46%
90 dienas$ +0.0892+59.46%
Recall Cenas izmaiņas šodien

Šodien RECALL cena mainījās par $ +0.012279 (+5.44%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Recall 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0892 (+59.46%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Recall 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RECALL piedzīvoja izmaiņas $ +0.0892 (+59.46%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Recall 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0892 (+59.46%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Recall (RECALL) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Recall cenas vēstures lapu.

Kas ir Recall (RECALL)?

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Recall ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RECALL steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Recall mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Recall pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Recall cenas prognoze (USD)

Kāda būs Recall (RECALL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Recall (RECALL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Recall prognozes.

Apskati Recall cenas prognozi!

Recall (RECALL) tokenomika

Recall (RECALL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RECALL tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Recall (RECALL)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Recall? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Recall MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RECALL uz vietējām valūtām

1 Recall(RECALL) uz VND
6,294.548
1 Recall(RECALL) uz AUD
A$0.368368
1 Recall(RECALL) uz GBP
0.181792
1 Recall(RECALL) uz EUR
0.208104
1 Recall(RECALL) uz USD
$0.2392
1 Recall(RECALL) uz MYR
RM1.002248
1 Recall(RECALL) uz TRY
10.065536
1 Recall(RECALL) uz JPY
¥36.5976
1 Recall(RECALL) uz ARS
ARS$348.686624
1 Recall(RECALL) uz RUB
19.372808
1 Recall(RECALL) uz INR
21.219432
1 Recall(RECALL) uz IDR
Rp3,986.665072
1 Recall(RECALL) uz PHP
14.053
1 Recall(RECALL) uz EGP
￡E.11.316552
1 Recall(RECALL) uz BRL
R$1.289288
1 Recall(RECALL) uz CAD
C$0.337272
1 Recall(RECALL) uz BDT
29.15848
1 Recall(RECALL) uz NGN
345.1656
1 Recall(RECALL) uz COP
$923.5512
1 Recall(RECALL) uz ZAR
R.4.195568
1 Recall(RECALL) uz UAH
10.065536
1 Recall(RECALL) uz TZS
T.Sh.587.7144
1 Recall(RECALL) uz VES
Bs53.3416
1 Recall(RECALL) uz CLP
$226.2832
1 Recall(RECALL) uz PKR
Rs67.626624
1 Recall(RECALL) uz KZT
125.36472
1 Recall(RECALL) uz THB
฿7.78596
1 Recall(RECALL) uz TWD
NT$7.405632
1 Recall(RECALL) uz AED
د.إ0.877864
1 Recall(RECALL) uz CHF
Fr0.19136
1 Recall(RECALL) uz HKD
HK$1.858584
1 Recall(RECALL) uz AMD
֏91.50596
1 Recall(RECALL) uz MAD
.د.م2.226952
1 Recall(RECALL) uz MXN
$4.475432
1 Recall(RECALL) uz SAR
ريال0.897
1 Recall(RECALL) uz ETB
Br36.58564
1 Recall(RECALL) uz KES
KSh30.902248
1 Recall(RECALL) uz JOD
د.أ0.1695928
1 Recall(RECALL) uz PLN
0.88504
1 Recall(RECALL) uz RON
лв1.057264
1 Recall(RECALL) uz SEK
kr2.293928
1 Recall(RECALL) uz BGN
лв0.40664
1 Recall(RECALL) uz HUF
Ft80.892656
1 Recall(RECALL) uz CZK
5.080608
1 Recall(RECALL) uz KWD
د.ك0.0734344
1 Recall(RECALL) uz ILS
0.779792
1 Recall(RECALL) uz BOB
Bs1.652872
1 Recall(RECALL) uz AZN
0.40664
1 Recall(RECALL) uz TJS
SM2.205424
1 Recall(RECALL) uz GEL
0.650624
1 Recall(RECALL) uz AOA
Kz219.0474
1 Recall(RECALL) uz BHD
.د.ب0.0901784
1 Recall(RECALL) uz BMD
$0.2392
1 Recall(RECALL) uz DKK
kr1.552408
1 Recall(RECALL) uz HNL
L6.300528
1 Recall(RECALL) uz MUR
10.97928
1 Recall(RECALL) uz NAD
$4.159688
1 Recall(RECALL) uz NOK
kr2.444624
1 Recall(RECALL) uz NZD
$0.423384
1 Recall(RECALL) uz PAB
B/.0.2392
1 Recall(RECALL) uz PGK
K1.0166
1 Recall(RECALL) uz QAR
ر.ق0.870688
1 Recall(RECALL) uz RSD
дин.24.41036
1 Recall(RECALL) uz UZS
soʻm2,847.618592
1 Recall(RECALL) uz ALL
L20.119112
1 Recall(RECALL) uz ANG
ƒ0.428168
1 Recall(RECALL) uz AWG
ƒ0.428168
1 Recall(RECALL) uz BBD
$0.4784
1 Recall(RECALL) uz BAM
KM0.40664
1 Recall(RECALL) uz BIF
Fr705.4008
1 Recall(RECALL) uz BND
$0.31096
1 Recall(RECALL) uz BSD
$0.2392
1 Recall(RECALL) uz JMD
$38.398776
1 Recall(RECALL) uz KHR
960.641552
1 Recall(RECALL) uz KMF
Fr101.8992
1 Recall(RECALL) uz LAK
5,199.999896
1 Recall(RECALL) uz LKR
රු72.903376
1 Recall(RECALL) uz MDL
L4.052048
1 Recall(RECALL) uz MGA
Ar1,077.4764
1 Recall(RECALL) uz MOP
P1.9136
1 Recall(RECALL) uz MVR
3.68368
1 Recall(RECALL) uz MWK
MK415.277512
1 Recall(RECALL) uz MZN
MT15.29684
1 Recall(RECALL) uz NPR
रु33.932912
1 Recall(RECALL) uz PYG
1,696.4064
1 Recall(RECALL) uz RWF
Fr347.0792
1 Recall(RECALL) uz SBD
$1.968616
1 Recall(RECALL) uz SCR
3.451656
1 Recall(RECALL) uz SRD
$9.2092
1 Recall(RECALL) uz SVC
$2.093
1 Recall(RECALL) uz SZL
L4.16208
1 Recall(RECALL) uz TMT
m0.839592
1 Recall(RECALL) uz TND
د.ت0.7027696
1 Recall(RECALL) uz TTD
$1.621776
1 Recall(RECALL) uz UGX
Sh833.3728
1 Recall(RECALL) uz XAF
Fr136.5832
1 Recall(RECALL) uz XCD
$0.64584
1 Recall(RECALL) uz XOF
Fr136.5832
1 Recall(RECALL) uz XPF
Fr24.6376
1 Recall(RECALL) uz BWP
P3.2292
1 Recall(RECALL) uz BZD
$0.480792
1 Recall(RECALL) uz CVE
$22.994296
1 Recall(RECALL) uz DJF
Fr42.3384
1 Recall(RECALL) uz DOP
$15.370992
1 Recall(RECALL) uz DZD
د.ج31.241912
1 Recall(RECALL) uz FJD
$0.545376
1 Recall(RECALL) uz GNF
Fr2,079.844
1 Recall(RECALL) uz GTQ
Q1.832272
1 Recall(RECALL) uz GYD
$50.04064
1 Recall(RECALL) uz ISK
kr30.3784

Recall resurss

Dziļākai izpratnei par Recall, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Recall vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Recall

Kāda ir Recall (RECALL) vērtība šodien?
Reāllaika RECALL cena USD ir 0.2392 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RECALL uz USD cena?
Pašreizējā RECALL uz USD cena ir $ 0.2392. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Recall tirgus maksimums?
RECALL tirgus maksimums ir $ 48.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RECALL apjoms apgrozībā?
RECALL apjoms apgrozībā ir 201.07M USD.
Kāda bija RECALL vēsturiski augstākā cena?
RECALL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.8448301237691339 USD apmērā.
Kāda bija RECALL vēsturiski zemākā cena?
RECALL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.2196598936442108 USD.
Kāds ir RECALL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RECALL tirdzniecības apjoms ir $ 181.79K USD.
Vai RECALL šogad kāps augstāk?
RECALL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RECALL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:04:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RECALL uz USD kalkulators

Summa

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.2392 USD

Tirgot RECALL

RECALL/USDC
$0.239
$0.239$0.239
+5.79%
RECALL/USDT
$0.238
$0.238$0.238
+5.40%

