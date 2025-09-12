Daugiau apie YOU

YOU Kainos informacija

YOU Baltoji knyga

YOU Oficiali svetainė

YOU Tokenomika

YOU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Youwho logotipas

Youwho kaina (YOU)

Neįtraukta į sąrašą

1 YOU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00078061
$0.00078061$0.00078061
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Youwho (YOU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:35:14(UTC+8)

Youwho (YOU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00326828
$ 0.00326828$ 0.00326828

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.01%

+0.00%

+0.00%

Youwho (YOU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YOU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YOU kaina yra $ 0.00326828, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YOU per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Youwho (YOU) rinkos informacija

$ 380.99K
$ 380.99K$ 380.99K

--
----

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

488.06M
488.06M 488.06M

7,256,433,707.978847
7,256,433,707.978847 7,256,433,707.978847

Dabartinė Youwho rinkos kapitalizacija yra $ 380.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YOU apyvartoje yra 488.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 7256433707.978847. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.66M

Youwho (YOU) kainos istorija USD

Šiandienos Youwho kainos pokytis į USD: $ 0.
Youwho 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Youwho 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Youwho 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ 0+0.01%
60 dienų$ 0-0.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Youwho (YOU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Youwho kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Youwho (YOU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Youwho (YOU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Youwho prognozes.

Peržiūrėkite Youwho kainos prognozę dabar!

YOU į vietos valiutas

Youwho (YOU) Tokenomika

Supratimas apie Youwho (YOU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YOUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Youwho (YOU)

Kiek Youwho(YOU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YOU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YOU į USD kaina?
Dabartinė YOU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Youwho rinkos kapitalizacija?
YOU rinkos kapitalizacija yra $ 380.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YOU apyvartoje?
YOU apyvartoje yra 488.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YOU kaina?
YOU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00326828USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YOU kaina?
YOU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YOU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YOU yra --USD.
Ar YOU kaina šiais metais kils?
YOU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YOU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:35:14(UTC+8)

Youwho (YOU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.