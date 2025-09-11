Daugiau apie MVI

Metaverse Index kaina (MVI)

1 MVI į USD – tiesioginė kaina:

$18.17
+0.70%1D
mexc
USD
Metaverse Index (MVI) kainos grafikas realiu laiku
Metaverse Index (MVI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 17.64
24 val. žemiausia
$ 18.36
24 val. aukščiausia

$ 17.64
$ 18.36
$ 372.65
$ 3.71
+0.18%

+0.72%

+10.83%

+10.83%

Metaverse Index (MVI) realiojo laiko kaina yra $18.17. Per pastarąsias 24 valandas MVI svyravo nuo žemiausios kainos $ 17.64 iki aukščiausios $ 18.36 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MVI kaina yra $ 372.65, o žemiausia – $ 3.71.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MVI per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metaverse Index (MVI) rinkos informacija

$ 2.03M
--
$ 2.03M
111.66K
111,664.3482676289
Dabartinė Metaverse Index rinkos kapitalizacija yra $ 2.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MVI apyvartoje yra 111.66K vienetų, o bendras kiekis siekia 111664.3482676289. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.03M

Metaverse Index (MVI) kainos istorija USD

Šiandienos Metaverse Index kainos pokytis į USD: $ +0.129803.
Metaverse Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.7820894930.
Metaverse Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.9172579400.
Metaverse Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.129803+0.72%
30 dienų$ -0.7820894930-4.30%
60 dienų$ +0.9172579400+5.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

Metaverse Index (MVI) išteklius

Oficiali svetainė

Metaverse Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metaverse Index (MVI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metaverse Index (MVI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metaverse Index prognozes.

Peržiūrėkite Metaverse Index kainos prognozę dabar!

MVI į vietos valiutas

Metaverse Index (MVI) Tokenomika

Supratimas apie Metaverse Index (MVI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MVIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metaverse Index (MVI)

Kiek Metaverse Index(MVI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MVI kaina USD valiuta yra 18.17USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MVI į USD kaina?
Dabartinė MVI kaina USD valiuta yra $ 18.17. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metaverse Index rinkos kapitalizacija?
MVI rinkos kapitalizacija yra $ 2.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MVI apyvartoje?
MVI apyvartoje yra 111.66KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MVI kaina?
MVI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 372.65USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MVI kaina?
MVI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.71USD.
Kokia yra MVI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MVI yra --USD.
Ar MVI kaina šiais metais kils?
MVI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MVI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.