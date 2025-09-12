Daugiau apie MCHC

MCH Coin kaina (MCHC)

1 MCHC į USD – tiesioginė kaina:

$0.02837657
+1.50%1D
+1.50%1D
MCH Coin (MCHC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:47:37(UTC+8)

MCH Coin (MCHC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02764762
$ 0.02764762$ 0.02764762
24 val. žemiausia
$ 0.02883923
$ 0.02883923$ 0.02883923
24 val. aukščiausia

$ 0.02764762
$ 0.02764762$ 0.02764762

$ 0.02883923
$ 0.02883923$ 0.02883923

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.02249158
$ 0.02249158$ 0.02249158

-0.01%

+1.66%

+3.74%

+3.74%

MCH Coin (MCHC) realiojo laiko kaina yra $0.0283784. Per pastarąsias 24 valandas MCHC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02764762 iki aukščiausios $ 0.02883923 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCHC kaina yra $ 2.74, o žemiausia – $ 0.02249158.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCHC per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MCH Coin (MCHC) rinkos informacija

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

36.72M
36.72M 36.72M

37,752,534.0
37,752,534.0 37,752,534.0

Dabartinė MCH Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MCHC apyvartoje yra 36.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 37752534.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.07M

MCH Coin (MCHC) kainos istorija USD

Šiandienos MCH Coin kainos pokytis į USD: $ +0.00046441.
MCH Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028491998.
MCH Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020661972.
MCH Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00268330614272588.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00046441+1.66%
30 dienų$ -0.0028491998-10.04%
60 dienų$ +0.0020661972+7.28%
90 dienų$ +0.00268330614272588+10.44%

Kas yra MCH Coin (MCHC)

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

MCH Coin (MCHC) išteklius

Oficiali svetainė

MCH Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MCH Coin (MCHC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MCH Coin (MCHC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MCH Coin prognozes.

Peržiūrėkite MCH Coin kainos prognozę dabar!

MCHC į vietos valiutas

MCH Coin (MCHC) Tokenomika

Supratimas apie MCH Coin (MCHC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCHCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MCH Coin (MCHC)

Kiek MCH Coin(MCHC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCHC kaina USD valiuta yra 0.0283784USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCHC į USD kaina?
Dabartinė MCHC kaina USD valiuta yra $ 0.0283784. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MCH Coin rinkos kapitalizacija?
MCHC rinkos kapitalizacija yra $ 1.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCHC apyvartoje?
MCHC apyvartoje yra 36.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCHC kaina?
MCHC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCHC kaina?
MCHC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02249158USD.
Kokia yra MCHC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCHC yra --USD.
Ar MCHC kaina šiais metais kils?
MCHC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCHC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:47:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.