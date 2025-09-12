Dark MAGA kaina (DMAGA)
-2.27%
-4.35%
+55.41%
+55.41%
Dark MAGA (DMAGA) realiojo laiko kaina yra $0.00056376. Per pastarąsias 24 valandas DMAGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005614 iki aukščiausios $ 0.00068587 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMAGA kaina yra $ 0.085078, o žemiausia – $ 0.00033269.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMAGA per pastarąją valandą pasikeitė -2.27%, per 24 valandas – -4.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +55.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dark MAGA rinkos kapitalizacija yra $ 563.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DMAGA apyvartoje yra 999.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999942599.892914. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 563.73K
Šiandienos Dark MAGA kainos pokytis į USD: $ 0.
Dark MAGA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002032649.
Dark MAGA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000112851.
Dark MAGA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002145461681643115.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-4.35%
|30 dienų
|$ +0.0002032649
|+36.06%
|60 dienų
|$ -0.0000112851
|-2.00%
|90 dienų
|$ -0.0002145461681643115
|-27.56%
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
