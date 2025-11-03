Convergence (CONV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.41% Árváltozás (1D) -0.46% Árváltozás (7D) -8.86% Árváltozás (7D) -8.86%

Convergence (CONV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CONV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CONV valaha volt legmagasabb ára $ 0.251715, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CONV változása a következő volt: +0.41% az elmúlt órában, -0.46% az elmúlt 24 órában, és -8.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Convergence (CONV) piaci információk

Piaci érték $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K Forgalomban lévő készlet 3.93B 3.93B 3.93B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Convergence jelenlegi piaci plafonja $ 13.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CONV keringésben lévő tokenszáma 3.93B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.60K.