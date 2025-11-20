Yee Token Cijena danas

Trenutačna cijena Yee Token (YEE) danas je $ 0.0014428, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YEE u USD je $ 0.0014428 po YEE.

Yee Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,438,429, s količinom u optjecaju od 1.00B YEE. Tijekom posljednja 24 sata, YEE trgovao je između $ 0.00131091 (niska) i $ 0.00150094 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01400444, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, YEE se kretao +4.19% u posljednjem satu i -25.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yee Token (YEE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

