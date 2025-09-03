TEN (TENFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.552685 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.25% Promjena cijene (1D) -3.83% Promjena cijene (7D) -4.96%

TEN (TENFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TENFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TENFI je $ 0.552685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TENFI se promijenio za -2.25% u posljednjih sat vremena, -3.83% u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TEN (TENFI)

Tržišna kapitalizacija $ 119.40K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 199.85K Količina u optjecaju 153.16M Ukupna količina 256,357,782.5826935

Trenutačna tržišna kapitalizacija TEN je $ 119.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TENFI je 153.16M, s ukupnom količinom od 256357782.5826935. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 199.85K.