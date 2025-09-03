SYLVI AGENT (SYLVIAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006427 $ 0.00006427 $ 0.00006427 24-satna najniža cijena $ 0.00006771 $ 0.00006771 $ 0.00006771 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006427$ 0.00006427 $ 0.00006427 24-satna najviša cijena $ 0.00006771$ 0.00006771 $ 0.00006771 Najviša cijena ikada $ 0.00406367$ 0.00406367 $ 0.00406367 Najniža cijena $ 0.0000536$ 0.0000536 $ 0.0000536 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) +1.42% Promjena cijene (7D) +4.57% Promjena cijene (7D) +4.57%

SYLVI AGENT (SYLVIAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006676. Tijekom protekla 24 sata, SYLVIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006427 i najviše cijene $ 0.00006771, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYLVIAI je $ 0.00406367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYLVIAI se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, +1.42% u posljednjih 24 sata i +4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Tržišna kapitalizacija $ 66.75K$ 66.75K $ 66.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.75K$ 66.75K $ 66.75K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,909,977.16605 999,909,977.16605 999,909,977.16605

Trenutačna tržišna kapitalizacija SYLVI AGENT je $ 66.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYLVIAI je 999.91M, s ukupnom količinom od 999909977.16605. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.75K.