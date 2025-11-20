kolscan Cijena danas

Trenutačna cijena kolscan (KOLSCAN) danas je --, s promjenom od 1,56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOLSCAN u USD je -- po KOLSCAN.

kolscan trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 247 930, s količinom u optjecaju od 965,28M KOLSCAN. Tijekom posljednja 24 sata, KOLSCAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0,0057757, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KOLSCAN se kretao -0,49% u posljednjem satu i -9,26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu kolscan (KOLSCAN)

Tržišna kapitalizacija $ 247,93K$ 247,93K $ 247,93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 247,93K$ 247,93K $ 247,93K Količina u optjecaju 965,28M 965,28M 965,28M Ukupna količina 965 276 626,272563 965 276 626,272563 965 276 626,272563

Trenutačna tržišna kapitalizacija kolscan je $ 247,93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOLSCAN je 965,28M, s ukupnom količinom od 965276626.272563. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 247,93K.