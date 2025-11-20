Hypr Cijena danas

Trenutačna cijena Hypr (HYPR) danas je $ 0.0014611, s promjenom od 2.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HYPR u USD je $ 0.0014611 po HYPR.

Hypr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,109,160, s količinom u optjecaju od 760.00M HYPR. Tijekom posljednja 24 sata, HYPR trgovao je između $ 0.00136079 (niska) i $ 0.00150666 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00874279, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00118399.

U kratkoročnim performansama, HYPR se kretao +0.23% u posljednjem satu i -53.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hypr (HYPR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 760.00M 760.00M 760.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hypr je $ 1.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HYPR je 760.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.