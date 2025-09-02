Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00933552$ 0.00933552 $ 0.00933552 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.46% Promjena cijene (1D) +0.69% Promjena cijene (7D) -0.97% Promjena cijene (7D) -0.97%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRUMPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRUMPY je $ 0.00933552, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRUMPY se promijenio za -2.46% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Količina u optjecaju 9.18B 9.18B 9.18B Ukupna količina 9,178,803,186.738783 9,178,803,186.738783 9,178,803,186.738783

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grumpy Cat Coin je $ 2.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRUMPY je 9.18B, s ukupnom količinom od 9178803186.738783. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.