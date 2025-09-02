Više o GRUMPY

Grumpy Cat Coin Logotip

Grumpy Cat Coin Cijena (GRUMPY)

Neuvršten

1 GRUMPY u USD cijena uživo:

$0.00022297
$0.00022297$0.00022297
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Grumpy Cat Coin (GRUMPY)
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00933552
$ 0.00933552$ 0.00933552

$ 0
$ 0$ 0

-2.46%

+0.69%

-0.97%

-0.97%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRUMPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRUMPY je $ 0.00933552, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRUMPY se promijenio za -2.46% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

9.18B
9.18B 9.18B

9,178,803,186.738783
9,178,803,186.738783 9,178,803,186.738783

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grumpy Cat Coin je $ 2.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRUMPY je 9.18B, s ukupnom količinom od 9178803186.738783. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Grumpy Cat Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Grumpy Cat Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Grumpy Cat Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Grumpy Cat Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.69%
30 dana$ 0+73.97%
60 dana$ 0-22.41%
90 dana$ 0--

Što je Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Resurs Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Službena web-stranica

Grumpy Cat Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Grumpy Cat Coin (GRUMPY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grumpy Cat Coin (GRUMPY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grumpy Cat Coin.

Provjerite Grumpy Cat Coin predviđanje cijene sada!

GRUMPY u lokalnim valutama

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Grumpy Cat Coin (GRUMPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRUMPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Koliko Grumpy Cat Coin (GRUMPY) vrijedi danas?
Cijena GRUMPY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRUMPY u USD?
Trenutačna cijena GRUMPY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Grumpy Cat Coin?
Tržišna kapitalizacija za GRUMPY je $ 2.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRUMPY?
Količina u optjecaju za GRUMPY je 9.18B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRUMPY?
GRUMPY je postigao ATH cijenu od 0.00933552 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRUMPY?
GRUMPY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRUMPY?
24-satni obujam trgovanja za GRUMPY je -- USD.
Hoće li GRUMPY još narasti ove godine?
GRUMPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRUMPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

