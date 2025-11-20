Genopets Cijena danas

Trenutačna cijena Genopets (GENE) danas je $ 0.00635997, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GENE u USD je $ 0.00635997 po GENE.

Genopets trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 547,432, s količinom u optjecaju od 86.03M GENE. Tijekom posljednja 24 sata, GENE trgovao je između $ 0.00607094 (niska) i $ 0.00639403 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 37.83, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00512048.

U kratkoročnim performansama, GENE se kretao -0.07% u posljednjem satu i -12.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Genopets (GENE)

Tržišna kapitalizacija $ 547.43K$ 547.43K $ 547.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 636.35K$ 636.35K $ 636.35K Količina u optjecaju 86.03M 86.03M 86.03M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Genopets je $ 547.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GENE je 86.03M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 636.35K.