Aurigami (PLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02534606$ 0.02534606 $ 0.02534606 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) +1.36% Promjena cijene (7D) -2.48% Promjena cijene (7D) -2.48%

Aurigami (PLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLY je $ 0.02534606, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLY se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i -2.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aurigami (PLY)

Tržišna kapitalizacija $ 102.43K$ 102.43K $ 102.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 248.44K$ 248.44K $ 248.44K Količina u optjecaju 4.12B 4.12B 4.12B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aurigami je $ 102.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLY je 4.12B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.44K.