Što je HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token (HOPR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HOPR Token (HOPR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOPR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HOPR Token Koliko HOPR Token (HOPR) vrijedi danas? Cijena HOPR uživo u USD je 0.0543 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HOPR u USD? $ 0.0543 . Provjerite Trenutačna cijena HOPR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija HOPR Token? Tržišna kapitalizacija za HOPR je $ 18.53M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HOPR? Količina u optjecaju za HOPR je 341.17M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOPR? HOPR je postigao ATH cijenu od 0.97174497 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOPR? HOPR je vidio ATL cijenu od 0.030108303598352832 USD . Koliki je obujam trgovanja za HOPR? 24-satni obujam trgovanja za HOPR je $ 60.56K USD . Hoće li HOPR još narasti ove godine? HOPR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOPR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

HOPR Token (HOPR) Važna ažuriranja industrije

