HOPR Token Logotip

HOPR Token Cijena(HOPR)

1 HOPR u USD cijena uživo:

$0.0543
$0.0543$0.0543
-2.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena HOPR Token (HOPR)
HOPR Token (HOPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05424
$ 0.05424$ 0.05424
24-satna najniža cijena
$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627
24-satna najviša cijena

$ 0.05424
$ 0.05424$ 0.05424

$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627

$ 0.97174497
$ 0.97174497$ 0.97174497

$ 0.030108303598352832
$ 0.030108303598352832$ 0.030108303598352832

-0.32%

-2.26%

-11.24%

-11.24%

HOPR Token (HOPR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0543. Tijekom protekla 24 sata, HOPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05424 i najviše cijene $ 0.0627, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOPR je $ 0.97174497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.030108303598352832.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOPR se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -11.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HOPR Token (HOPR)

No.881

$ 18.53M
$ 18.53M$ 18.53M

$ 60.56K
$ 60.56K$ 60.56K

$ 54.30M
$ 54.30M$ 54.30M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija HOPR Token je $ 18.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.56K. Količina u optjecaju HOPR je 341.17M, s ukupnom količinom od 394545361. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.30M.

HOPR Token (HOPR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena HOPR Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012556-2.26%
30 dana$ -0.01334-19.73%
60 dana$ +0.02096+62.86%
90 dana$ +0.00712+15.09%
HOPR Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HOPR od $ -0.0012556 (-2.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

HOPR Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01334 (-19.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

HOPR Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOPR od $ +0.02096 (+62.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

HOPR Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00712 (+15.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena HOPR Token (HOPR)?

Pogledajte HOPR Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje HOPR Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HOPR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o HOPR Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje HOPR Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

HOPR Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HOPR Token (HOPR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HOPR Token (HOPR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HOPR Token.

Provjerite HOPR Token predviđanje cijene sada!

HOPR Token (HOPR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HOPR Token (HOPR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOPR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti HOPR Token (HOPR)

Tražiš kako kupiti HOPR Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti HOPR Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HOPR u lokalnim valutama

HOPR Token Resurs

Za dublje razumijevanje HOPR Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena HOPR Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HOPR Token

Koliko HOPR Token (HOPR) vrijedi danas?
Cijena HOPR uživo u USD je 0.0543 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOPR u USD?
Trenutačna cijena HOPR u USD je $ 0.0543. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HOPR Token?
Tržišna kapitalizacija za HOPR je $ 18.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOPR?
Količina u optjecaju za HOPR je 341.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOPR?
HOPR je postigao ATH cijenu od 0.97174497 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOPR?
HOPR je vidio ATL cijenu od 0.030108303598352832 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOPR?
24-satni obujam trgovanja za HOPR je $ 60.56K USD.
Hoće li HOPR još narasti ove godine?
HOPR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOPR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

